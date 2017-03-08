Кудашов: Красковский – крепкий парень. Надо было драться — он подрался

Главный тренер «Локомотива»подвёл итог первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина Западной конференции с ЦСКА, в котором его команда уступила 2:4, и поделился мнением о драке Павла Красковского с Яном Муршаком.«Плохо сыграли в меньшинстве. Два гола пропустили. Наверное, это во многом решило исход матча. Конечно, ещё и своих моментов не использовали, которые были. Эпизод с дракой? Красковский – крепкий парень. Надо было драться — он дрался. Ильенко находится в нормальном состоянии, у нас все готовы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.