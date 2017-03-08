Барабанов: у СКА не шла шайба в ворота, нам надо проявлять характер

Нападающий СКАпрокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» (1:3 ОТ) в первом матче серии плей-офф.«Не видел момента с незасчитанной шайбой, ничего не могу сказать. У нас сегодня не шла шайба в ворота, от этого и большинство не получилось. «Динамо» не поменяло игры в овертайме, просто мы заработали необязательное удаление и пропустили. Нам нужно проявлять характер, бороться, налезать на ворота, и шайба пойдёт в ворота. Состояние у нас хорошее. Эмоции нормальные, надо перестраиваться. «Динамо» не поменялось, играет в свой хоккей», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.Посмотретьможно на официальном канале СКА в сервисе YouTube.