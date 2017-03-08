Локтионов: хорошо подготовились, скоростное преимущество ЦСКА не ощущалось

Нападающий ярославского «Локомотива»поделился впечатлениями от игры с ЦСКА, которая завершилась со счётом 4:2 в пользу «армейцев».«Мы пропустили два гола в меньшинстве. Хорошо подготовились, скоростное преимущество ЦСКА не ощущалось, в этом мы им не проигрывали.Поздравить возлюбленную пока что не было времени, написал сообщение, подарок будет позже», — сказал Локтионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.