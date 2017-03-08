Знарок: всё решил эпизод с удалением защитника Зуба, спишем на неопытность

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» (2:3 ОТ) в первом матче серии плей-офф.
«Хотел бы поздравить всех женщин с праздником! У нас не получилась игра. Наверное, долгий перерыв помешал. Ничего. У Патрика Херсли микротравма, поэтому не сыграл. Всё решил эпизод, когда удалился защитник Зуб. Наверное, волнение, спишем на неопытность», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
>>> Хет-триком по интересам сборной. СКА не справился с Карповым!
Сумеешь ли ты собрать опытную команду? Проверь!
Посмотреть видео можно в официальной группе «Чемпионата» «ВКонтакте».