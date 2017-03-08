Знарок: всё решил эпизод с удалением защитника Зуба, спишем на неопытность

Главный тренер СКАпрокомментировал поражение своей команды от московского «Динамо» (2:3 ОТ) в первом матче серии плей-офф.«Хотел бы поздравить всех женщин с праздником! У нас не получилась игра. Наверное, долгий перерыв помешал. Ничего. У Патрика Херсли микротравма, поэтому не сыграл. Всё решил эпизод, когда удалился защитник Зуб. Наверное, волнение, спишем на неопытность», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.Посмотретьможно в официальной группе «Чемпионата» «ВКонтакте».