Орешкин: судейство в матче со СКА без комментариев, игра тяжёлая

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу своей команды над петербургским СКА (3:2 ОТ) в первом матче серии плей-офф.«Игра тяжёлая, напряжённая. Старались всё выполнять, проявили характер – вроде бы всё. Судейство без комментариев. Про судей вообще не разговариваем», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.Посмотретьможно в официальной группе «Чемпионата» «ВКонтакте».