Орешкин: судейство в матче со СКА без комментариев, игра тяжёлая

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своей команды над петербургским СКА (3:2 ОТ) в первом матче серии плей-офф.
«Игра тяжёлая, напряжённая. Старались всё выполнять, проявили характер – вроде бы всё. Судейство без комментариев. Про судей вообще не разговариваем», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
>>> Хет-триком по интересам сборной. СКА не справился с Карповым!
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>>> Хет-триком по интересам сборной. СКА не справился с Карповым!