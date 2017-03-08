Яковлев: «Динамо» не преподнесло сюрпризов, СКА разбирал игру соперника

Защитник СКАподелился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» (2:3 ОТ) в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф.«Никто не говорил, что будет просто. Может быть, сказался долгий перерыв. Нужно удачливее играть „5 на 4“. „Динамо“ не принесло сюрпризов, мы разбирали их игру. Думаю, что нам надо немного перестроиться.Я упал возле ворот, особо ничего не видел в моменте с незасчитанной шайбой. Засунул шайбу под вратаря, а дальше не видел.Ошибка Зуба перед голом в овертайме? Бывают такие моменты. Я его не видел, разберём на тренировке», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.