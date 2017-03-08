Артём Зуб: не в каждой игре удаётся забивать по шесть шайб

Защитник ХК СКАподвёл итоги после поражения в первом матче серии с московским «Динамо» (2:3 ОТ).«Большое разочарование так проиграть. Пойдём дальше. Ощущения отрицательные от поражения. Супернового ничего „Динамо“ не показало, сыграли как сыграли. Физически в овертайме не подсели. Не знаю, почему сегодня так мало забили, соперники разные, не в каждой игре удаётся забивать по шесть шайб. Думаю, будем стараться и искать свою игру. У нас всё получится», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.