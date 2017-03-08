А. Медведев: по двум периодам казалось, что у «Динамо» не должно быть шансов

Член совета директоров СКАпрокомментировал поражение петербургского клуба в первом матче серии с московским «Динамо» (2:3 ОТ).«По первым двум периодам казалось, что у „Динамо“ не должно быть шансов. Хотя они и выходили вперёд. По движению СКА был лучше. Но потом пружина стала распрямляться, в овертайме уже „Динамо“ выглядело лучше — и это привело сначала к правильно незасчитанному голу, где ворота были сдвинуты, а потом и к их победному. В эпизоде с отменённым голом два факта: игрок в площади ворот и сдвинутые ворота.Маркетологи хотели бы семь матчей, а тренеры — четыре. Будет где-то посередине.Мы всегда Алексея Миллера приглашаем, вот он пришёл, болел. Он не первый раз, ему нравится.Рано говорить, что „Динамо“ разгадало тактику Знарка, после серии обсудим, кто кого разгадал, кто кого заколдовал», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.