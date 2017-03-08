Скобрев: в матче «Динамо» и СКА хотелось честной игры, она почти получилась

Тренер московского «Динамо» по физической подготовке, олимпийский призёрподелился эмоциями после победы в матче со СКА (3:2 ОТ).«Меня и с «Динамо», и с Питером связывают очень тёплые отношения, поэтому хотелось честной игры. На мой взгляд, она почти получилась. Здорово, что наша команда оказалась сильнее. Мы сейчас пошутили между собой, что раз в овертайме победили со счётом 4:2, давайте, у нас так будет и в серии. Мы просто шутим, а вы сами додумывайтесь, о чём мы шутим.Удаления в третьем периоде – это на усмотрение судей. Мы выстояли, были сильнее. Да, пропустили ненужный гол в меньшинстве. Та передача тоже перекрывалась. У нас отличная команда – отличная оборона, отличное нападение. Будем работать дальше.Хоккей в плей-офф – другой вид спорта? Хоккей вообще для меня другой вид спорта. У меня тряслись руки. Непростая игра, я не всегда был со всем согласен во время неё. Но победа наша, и сейчас надо погасить эти эмоции. Хотелось бы сказать благодарность руководству СКА, тут полный стадион, это шоу, это праздник. Одно удовольствие сюда приезжать.Сейчас каждая игра – нервяк и боль. Не мог поверить, что человек может выйти со сломанной рукой или ногой и играть. Но бывает, что кто-то получил удар, доиграл матч, а потом выяснилось, что у него перелом руки. Хоккеисты – это настоящие воины, спасибо им, что они это терпят», — передаёт слова Скобрева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.