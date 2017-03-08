Рылов: я забил чистый гол, но думал, что не засчитают, мы же играем в Питере

Защитник московского «Динамо»подвёл итоги после победы в первом матче серии со СКА.«Это будет тяжёлая серия. Думаю, она и дальше будет так продолжаться, будут такие же игры. Сегодняшняя игра показала, что мы можем биться с любым соперником. Продолжаем дальше.Мой гол в овертайме? Ну что сейчас обсуждать, не засчитали и не засчитали. По нашим правилам, которые есть в лиге, я думаю, это чистый гол. Они же сдвигали ворота, не мы. Даже не обсуждается, мне кажется. Мне кажется, ворота были сдвинуты с другого края, не там, где был Цветков.Честно, я думал, что не засчитают. Мы в Питере играем, так что… Мы продолжаем играть в свою игру. Матч не закончен, гол отменили, мы играем дальше», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.