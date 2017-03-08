Владелец «Аризоны»: Беттмэн дал понять, что «Койотс» не выживут в Глендейле

Владелец «Аризоны Койотс»высказался о том, что клубу в ближайшее время предстоит переезд из Глендейла.«Комиссар Беттмэн чётко дал понять, что хоккейный клуб „Аризона Койотс“ не может выжить в Глендейле. Местоположение Глендейла невыгодно как географически, так и экономически. Арена находится слишком далеко от болельщицкой базы, держателей премиумных билетов и корпоративных спонсоров», — приводит слова Бэрроуэя официальный сайт лиги.