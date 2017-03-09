С. Фёдоров: ЦСКА имеет все основания для разговора с главным арбитром КХЛ

Главный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Фёдоров после матча с «Локомотивом» (4:2) сообщил, что клуб имеет основания для разговора с главным судьей КХЛ — Алексеем Анисимовым.
В первом периоде игры защитник «железнодорожников» Рушан Рафиков применил силовой приём против Грега Скотта, после чего хоккеист ЦСКА не смог продолжить матч.
«Мы обратили внимание на некоторые из ключевых моментов игры, в том числе когда наши игроки травмировались. У нас есть основания для разговора с главным арбитром лиги в рамках регламента турнира», – приводит слова Фёдорова «Р-Спорт».