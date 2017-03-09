С. Фёдоров: ЦСКА имеет все основания для разговора с главным арбитром КХЛ

Главный менеджер ЦСКА по селекционной работепосле матча с «Локомотивом» (4:2) сообщил, что клуб имеет основания для разговора с главным судьей КХЛ — Алексеем Анисимовым.В первом периоде игры защитник «железнодорожников» Рушан Рафиков применил силовой приём против Грега Скотта, после чего хоккеист ЦСКА не смог продолжить матч.«Мы обратили внимание на некоторые из ключевых моментов игры, в том числе когда наши игроки травмировались. У нас есть основания для разговора с главным арбитром лиги в рамках регламента турнира», – приводит слова Фёдорова «Р-Спорт».