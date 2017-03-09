Хет-трик Бонино и дубль Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Виннипегом»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эм-Ти-Эс-центре» в Виннипеге и завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.
В составе «Питтсбурга» хет-трик оформил Ник Бонино (5-я, 30-я и 39-я минуты), дубль в активе Евгения Малкина (12, 31). Также на счету россиянина одна голевая передача. По одной шайбе за «Пингвинз» забросили Джастин Шульц (30) и Джейк Гюнцель (57). У «Виннипега» отличились Шон Мэттьяс (5), Николай Элерс (10), Дастин Бафлин (17) и Марко Данё (59).