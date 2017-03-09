«Виннипег» — «Питтсбург»: Евгений Малкин оформил хет-трик Горди Хоу

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Виннипег Джетс», который завершился победой его команды со счётом 7:4.В первом периоде при счёте 0:0 россиянин подрался с нападающим «Джетс» Блейком Уилером. В предыдущей встрече между этими командами Малкин совершил жёсткий силовой приём на Уилере, который вызвал много вопросов у игроков «Виннипега».Кроме того, Малкин оформил дубль и набрал ещё один балл за голевую передачу.