Кожевников: Боченски может «выстрелить», но сильно на игру он не повлияет

Двукратный олимпийский чемпионпредположил, как будут развиваться события в серии между магнитогорским «Металлургом» и «Барысом». Кожевников считает, что возвращение в стройне поможет казахстанскому клубу зацепиться за победу в этом противостоянии.«Полагаю, что «Металлург» сильнее «Барыса». Астанинцы будут стараться, но у «Магнитки» команда ровней и опытней. Из чемпионского состава они никого не потеряли, и играют они увереннее. А первое звено у них и вовсе потрясающее, поэтому я считаю, что шансов у «Барыса» не будет. Боченски, конечно, может «выстрелить», но я не думаю, что он сильно повлияет на игру команды. Его возвращение, конечно, окажет психологическое воздействие, но попасть под «Магнитку»… Если что-то экстренное в ней не случится, то она пройдёт дальше», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.