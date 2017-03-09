Малкин: я уважаю Уилера и был готов к драке. Пара ударов — и я проиграл

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал победу над «Виннипег Джетс» (7:4) и свою драку с капитаном хозяев«В прошлом матче с „Виннипегом“ я провёл не очень хороший силовой приём против Уилера. Я его уважаю, он капитан, лидер своей команды. Уилер — отличный игрок. Он предложил мне подраться в первой смене. Я знал, что это произойдёт, и был готов. Это была не лучшая моя драка, пара ударов — и я проиграл. Одной драки мне достаточно.Рад, что удалось не только подраться, но и помочь своей команде победить. У нас много хороших игроков — Сид, Кессел. Здорово сработало большинство, а я просто пытался делать свою работу — открываться под броски, бросать. Мы провели отличный матч, все звенья хорошо играли. Здесь тяжело играть, мы просто хотели показать свой лучший хоккей. Эти два очка важны для нас», — цитирует Малкина Sportsnet.