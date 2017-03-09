Клубы НХЛ отказались публиковать списки защищённых игроков на драфте расширения

Генеральные менеджеры НХЛ решили не публиковать списки защищённых игроков перед драфтом расширения, который состоится в июне 2017 года. Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер ESPN Пьер ЛеБрюн.Это предложение генменеджеров будет обсуждать совет директоров НХЛ. Если ситуация не изменится, в июне клубы не будут опубликовывать списки защищённых игроков.«Вегас Голден Найтс» начнёт выступление в НХЛ в сезоне-2017/18. Каждый клуб может защитить одного вратаря, троих защитников и семерых нападающих или одного вратаря и 10 полевых игроков. «Вегас» сможет забрать из каждой команды по одному хоккеисту из тех, кто не попал в список защищённых.