Уилер: Малкин не был обязан драться, но принял бой. Это вызывает уважение

Нападающий «Виннипег Джетс»отметил, что испытывает огромное уважение к нападающему «Питтсбург Пингвинз»за то, что он согласился принять бой. В предыдущей встрече между этими командами Малкин применил жёсткий силовой приём против Уилера, который после высказался, что россиянина должны были дисквалифицировать за такой хит.«То, что Малкин ответил на мой вызов, вызывает огромное уважение. Он не был обязан это делать, но хорошо, что мы подрались и смогли сразу разобраться с этим и дальше уже фокусироваться на матче», — цитирует Уилера Sportsnet.