Ларионов: Голдобин – молодой игрок, о его игровом времени не нужно волноваться

, агент нападающего «Ванкувер Кэнакс», прокомментировал первые матчи своего подопечного за новую команду после перехода из «Сан-Хосе Шаркс».«Николай – молодой игрок, у которого есть огромный потенциал для дальнейшего роста. Как только он адаптируется в команде, у него всё будет отлично. Голдобин – молодой игрок, и я не беспокоюсь о его игровом времени на данный момент. Ему нужно завоевать доверие тренера», — приводит слова Ларионова радиостанция News 1130 Sports.В трёх матчах за «Ванкувер» 21-летний Голдобин забил один гол, а его игровое время колебалось от 6 минут в первом матче до 10 минут в третьем. Решение главного тренера «Кэнакс» Уилли Дежардена не выпускать Голдобина в третьем периоде последнего матча с «Монреаль Канадиенс» вызвало критику со стороны болельщиков «Ванкувера».