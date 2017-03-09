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175 лет назад 2016
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А. Зайцев: в Питере судьи были под колпаком, случись что, им бы голову отвернули

9 марта 2017, четверг. 12:30. Хоккей
Известный хоккейный арбитр Александр Зайцев разобрал спорные моменты в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо» (2:3 ОТ). Матч обслуживала бригада арбитров с главными судьями Алексеем Беловым (Ярославль) и Денисом Наумовым (Тольятти).

«То, что удаление Карпова было, – это решение судьи. Слабое оно или нет, но оно есть. Если бы точно такое же удаление пропустили в другую сторону, тогда можно было бы говорить о предвзятости. Я считаю, что раз судьи так поступили и взяли сразу такую линию, они были под определённым колпаком. Если бы что-то случилось в другую сторону, им бы голову отвернули. По правилам к ним придраться нельзя. Не думаю, что дал бы какое-то удаление из-за накала матча. Я так понял, что инспектор, наверное, в перерыве перед овертаймом что-то сказал. В дополнительное время арбитры дали командам играть. Там было столько нарушений, что мама не горюй, по ним можно было очень много говорить. Тарасов толкал на борт, и СКА прямо возле ворот сделали два одинаковых нарушения. Но они ничего не давали. И поэтому писк с одной или с другой стороны в какой-то мере необъективный. В большей мере, наверное, это СКА будет говорить, потому что они проиграли, но и у «Динамо» есть претензии. Но хорошо то, что хорошо кончается. Особых нареканий к судейству нет. А то придумывают, что, якобы, тот незасчитанный гол, который забило «Динамо», был из положения «вне игры». Это уже цирк!

В овертайме судьи не стали ничего свистеть, но Чудинову можно было давать удаление за толчок, потому что он толкнул Цветкова, и тот сдвинул ворота. Обе штанги ушли со своих мест, и такую шайбу засчитывать нельзя. Судьи отдали всё на откуп командам, чтобы они сами решали вопрос о победителе. Не арбитры, а именно команды. Не знаю, кто что ищет. Судьи вели определённую линию. Может быть, кому-то покажется, что они вели себя предвзято. Но я считаю, что им повезло, потому что, если бы «Динамо» проиграло, был бы шум. Арбитры просто отскочили, если честно.

Момент с нарушением численного состава у «Динамо» в третьем периоде? В такой игре оставлять втроём – я не знаю, кем надо быть. Игрок там выскочил и заскочил, было такое. Если придираться под микроскопом, то можно найти очень много непонятного. А когда СКА играл всемером, там вся динамовская скамейка вскочила. Судьям в том моменте, как бы им ни хотелось, пришлось дать нарушение численного состава», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

>>> Хет-триком по интересам сборной. СКА не справился с Карповым!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК СКА Александр Зайцев Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
9 марта 2017, четверг
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