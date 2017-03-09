А. Зайцев: в Питере судьи были под колпаком, случись что, им бы голову отвернули

Известный хоккейный арбитрразобрал спорные моменты в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо» (2:3 ОТ). Матч обслуживала бригада арбитров с главными судьями Алексеем Беловым (Ярославль) и Денисом Наумовым (Тольятти).«То, что удаление Карпова было, – это решение судьи. Слабое оно или нет, но оно есть. Если бы точно такое же удаление пропустили в другую сторону, тогда можно было бы говорить о предвзятости. Я считаю, что раз судьи так поступили и взяли сразу такую линию, они были под определённым колпаком. Если бы что-то случилось в другую сторону, им бы голову отвернули. По правилам к ним придраться нельзя. Не думаю, что дал бы какое-то удаление из-за накала матча. Я так понял, что инспектор, наверное, в перерыве перед овертаймом что-то сказал. В дополнительное время арбитры дали командам играть. Там было столько нарушений, что мама не горюй, по ним можно было очень много говорить. Тарасов толкал на борт, и СКА прямо возле ворот сделали два одинаковых нарушения. Но они ничего не давали. И поэтому писк с одной или с другой стороны в какой-то мере необъективный. В большей мере, наверное, это СКА будет говорить, потому что они проиграли, но и у «Динамо» есть претензии. Но хорошо то, что хорошо кончается. Особых нареканий к судейству нет. А то придумывают, что, якобы, тот незасчитанный гол, который забило «Динамо», был из положения «вне игры». Это уже цирк!В овертайме судьи не стали ничего свистеть, но Чудинову можно было давать удаление за толчок, потому что он толкнул Цветкова, и тот сдвинул ворота. Обе штанги ушли со своих мест, и такую шайбу засчитывать нельзя. Судьи отдали всё на откуп командам, чтобы они сами решали вопрос о победителе. Не арбитры, а именно команды. Не знаю, кто что ищет. Судьи вели определённую линию. Может быть, кому-то покажется, что они вели себя предвзято. Но я считаю, что им повезло, потому что, если бы «Динамо» проиграло, был бы шум. Арбитры просто отскочили, если честно.Момент с нарушением численного состава у «Динамо» в третьем периоде? В такой игре оставлять втроём – я не знаю, кем надо быть. Игрок там выскочил и заскочил, было такое. Если придираться под микроскопом, то можно найти очень много непонятного. А когда СКА играл всемером, там вся динамовская скамейка вскочила. Судьям в том моменте, как бы им ни хотелось, пришлось дать нарушение численного состава», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.