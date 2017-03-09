Морис: «Питтсбургу» ничего не стоило вызвать Сестито, а мы потеряли защитника

Главный тренер «Виннипег Джетс»прокомментировал травму защитникав матче с «Питтсбург Пингвинз». Нападающий гостейбыл удалён до конца матча за атаку Энстрёма.«Им это ничего не стоило. А нам будет. Мы на какое-то время потеряли хорошего защитника. Тоби сейчас в больнице, его проверяют на наличие переломов на лице. Зачем „Питтсбург“ вызвал Сестито и поставил в состав? Ну уж точно не для того, чтобы он потряс всех своей обводкой», — цитирует Мориса Sportsnet.