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Липин: что бы ни говорили в России, «Барыс» — не аутсайдер в серии с «Магниткой»

9 марта 2017, четверг. 13:31. Хоккей
Защитник «Барыса» Александр Липин поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом». Первый матч состоится в Магнитогорске 9 марта. Начало — в 17:00 мск.

«Как „Барыс“ будет останавливать Мозякина, Коваржа и Зарипова? Ну, как-нибудь будем (смеётся). Я думаю, что у нас будет ещё не одно собрание, видео посмотрим. Мы играли с ними две игры в сезоне, одну выиграли, одну проиграли. И нас в этих играх хоккеисты „Магнитки“ не „выносили“. И потом, плей-офф есть плей-офф. Я читал интервью Романа Савченко, он всё правильно сказал — начинаем при 0:0, а там посмотрим. Мы же начинаем в гостях. Учитывая, что на нас в сезоне мало кто ставил, а мы уже прошли в четвёрку Востока, может быть, это скажется, и нам будет играть полегче. А от „Магнитки“ же требуют золота. В любом случае мы начинаем с нуля эту серию. Но я считаю, что нам её по силам выиграть. Если мы будем играть на пределе, как мы играли первую и третью игры с „Трактором“, мы сможем зацепить соперника.

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Я бы не сказал, что у нас статус аутсайдера. Российские СМИ пишут, что интриги в нашей паре нет? В России могут писать и говорить что угодно. Да, если учитывать, что в другой паре „Ак Барс“ и „Авангард“ примерно одинаковые по составу, то мы, наверное, уступаем, так как соперник — топ-клуб, к тому же двукратный обладатель Кубка Гагарина. Тем не менее выходить на лёд с лапками, поднятыми вверх, никто не собирается. Если мы будем выкладываться в каждой игре, в каждой смене, у нас есть шансы», — цитирует Липина Presidential-club.com.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Металлург» — «Барыс».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Барыс ХК Металлург Мг
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