Зарипов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов отечественного хоккея

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данис Зарипов 2 марта в пятом матче серии с «Куньлунь Ред Стар» (8:2, 4-1) забросил свою 382-ю шайбу в чемпионатах России, обойдя Алексея Гурышева в списке лучших снайперов отечественного хоккея, и поднялся в этом рейтинге на четвёртое место. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
35-летний Зарипов — единственный четырёхкратный обладатель Кубка Гагарина, выступает на высшем уровне уже 19 сезонов. Из 382 голов Зарипова 15 он забил за родной «Мечел», 254 – за «Ак Барс» и 113 за магнитогорский «Металлург».
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