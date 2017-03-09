Сен-Пьер: мы с уважением относимся к «Магнитке», но нельзя её переоценивать

Нападающий «Барыса» Мартин Сен-Пьер поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом». Первая встреча состоится в Магнитогорске 9 марта, начало — в 17:00 мск.
«Будет насыщенная серия. «Металлург» защищает звание чемпиона, которое они захотят подтвердить. Сейчас самое захватывающее время в сезоне, мы счастливы выйти во второй раунд, победив «Трактор». Но предстоит большая работа, с нетерпением ждём игр — здесь и в Магнитогорске. В любом случае будет интересно.
Что я думаю о шансах в этой серии? Никогда не знаешь. Во всех лигах, будь то Америка, Европа или Россия, хоккей в плей-офф — это совершенно другой хоккей. Мы знаем, что соперник сильный, и они завершили чемпионат на первом месте. Мы с уважением относимся к «Магнитке», но нельзя переоценивать чемпиона прошлого сезона. И будет там четыре игры или семь — нужно быть готовыми ко всему», — цитирует Сен-Пьера Sports.kz.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Металлург» — «Барыс».
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