Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин не сыграет в первом матче серии с «Барысом»

Стали известны составы команд на первую игру серии между магнитогорским «Металлургом» и астанинским «Барысом». Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин не заявлен на матч.
«Магнитка»:
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков — Антипин, Филиппи — Коварж — Зарипов;
Береглазов — Ли, Осала — Сантала — Тимкин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Калетник — Сёмин;
Дронов, Платонов — Дм. Казионов — Ден. Казионов, Железков.
«Барыс»:
Карлссон (Пулен);
Семёнов — Даллмэн, Доус — Бойд — Пушкарёв;
Баркер — Шалапов, Шиннимин — Сен-Пьер — Худяков;
Липин — Савченко, Иванов — Тривино — Маркелов;
Трясунов, Старченко — Кучин — Панюков, Гурков.
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«Магнитка» будет играть без одного из лучших игроков лиги. Есть ли такие хоккеисты в твоей команде?