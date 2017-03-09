КХЛ: эпизоды первых матчей полуфиналов Запада при необходимости отправят в СДК

Континентальная хоккейная лига сообщила, что моменты первых матчей полуфинальных серий Западной конференции ЦСКА — «Локомотив» и СКА — «Динамо» (Москва) находятся на рассмотрении комиссии по оценке судейства.
«Моменты первых матчей полуфинальных серий Западной конференции находятся на рассмотрении комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ. При необходимости соответствующие решения будут направлены в спортивно-дисциплинарный комитет для квалификации в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.
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