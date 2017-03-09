Зеттерберг: «Детройт» стал лёгкой добычей для «Бостона»

Нападающий «Детройт Ред Уингз»поделился эмоциями после поражения от «Бостон Брюинз (1:6).«Честно говоря, мне казалось, что в первые 7-10 минут мы хорошо смотрелись. Были моменты. Потом они забили первый гол, и мы продолжили давать им шансы.Не думаю, что «Бостон» так уж усердствовал, чтобы создать свои голевые моменты. Мы были лёгкой добычей сегодня. Просто катались в средней зоне, вместо того чтобы выигрывать единоборства в своей. Так играть нельзя», – цитирует игрока Detroit Free Press.