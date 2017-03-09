Канарейкин: у «Авангарда» есть вопросы по эпизоду с Яруллиным и Зубовым

Главный тренер «Авангарда»поделился эмоциями после поражения от «Ак Барса» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции (1:2 ОТ).«Равная игра, соперник забросил на одну шайбу больше. По второму периоду недоволен дисциплиной. Яруллин атаковал Зубова у борта, по этому эпизоду есть большие вопросы. В „Авангарде“ понимают, что „Ак Барс“ — системная команда, исполнители меняются, схема игры остаётся. Мы ждали такую игру и, считаю, ответили на неё», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.Посмотретьможно на официальном канале «Авангарда» в сервисе YouTube.