Нападающий «Ак Барса»прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1 ОТ) в первом матче серии 1/2 финала Восточной конференции.«Я думаю, мы давно не играли, из ритма немного выбились. Из-за этого не очень начали. К тому же, у „Авангарда“ преимущество своей площадки. С этим связываю то, что соперник имел преимущество в первые 10 минут. Хорошо, что мы выдержали. За счёт удалений прибрали инициативу к себе и спокойно играли. На первый план вышло то, кто забьёт первым. Но это невезение непонятное… Опять пропустили в концовке. Хорошо, что не стали затягивать с голом в овертайме.Такой терпеливый хоккей — это наша игра. Мы прекрасно играли. Держим темп. Единственное, что не всегда до конца играем. Думаю, мы и дальше будем играть в такой хоккей. Выполнили мы задачу минимум на выезд? Не хочу произносить громких слов. Нам неважно где играть: дома или на выезде. Мы выиграли всего лишь один матч, готовимся ко второму», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.