Соботка: «Авангард» верил, что вытащит матч, но «Ак Барс» забил решающий гол

Нападающий «Авангарда»прокомментировал поражение от «Ак Барса» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции (1:2 ОТ)"«Ак Барс» хорош в обороне, и мы это знали. Делали, что могли, просто им удалось забросить решающую шайбу и выиграть первый матч. В таких матчах много значит игра в большинстве, к сожалению, сопернику удалось забросить, в отличие от нас. Когда смогли отыграться на последних минутах, у всех была вера, что вытащим этот матч, но «Ак Барсу» удалось забросить решающую шайбу. Думаю, что нам нужно больше находится возле вратаря соперника, закрывать его, побольше бросков от защитников, выигрывать единоборства. Это те факторы, которые помогут нам победить во второй игре", — передаёт слова Соботки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.