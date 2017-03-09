Косов: Мозякина сегодня «Магнитке» не хватало, но ничего, справились

Нападающий магнитогорского «Металлурга»подвёл итоги после победы над «Барысом» (4:0).«Первая встреча команд в плей-офф – конечно, были небольшие волнения. Хороший акцент сделали как в обороне, так и в нападении. Вот и результат. Пауза была долгая, но мы хорошо тренировались и готовились.Отсутствие Сергея Мозякина? Конечно, его не хватало, но ничего, справились.Чувствуется ли, что началась другая стадия плей-офф? Конечно – соперник более мобильный, хорошо переходит из обороны в атаку, первое звено очень хорошее у них. Но ещё раз скажу, что мы хорошо сыграли в свою игру», — цитирует Косова официальный сайт клуба.Посмотретьможно на официальном канале «Магнитки» в сервисе YouTube.