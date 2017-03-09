Свитов: первые игры, как всегда, тяжёлые, команды друг к другу приглядываются

Капитан «Ак Барса»поделился эмоциями после победы в первом матче серии с «Авангардом» (2:1 ОТ).«Первые игры, как всегда, тяжёлые, команды друг к другу приглядываются. Не так много голов, будем готовиться к следующим играм, где будет уже другой хоккей, – команды притрутся друг к другу.Пропущенная шайба в конце третьего периода? Такая ситуация была и в первом раунде – тогда пропустили за 44 секунды. Самое главное, что не опустили руки и голову, выходили и играли. Смогли добиться успеха в овертайме за минуту и 40 секунд», – приводит слова Свитова «Спорт Бизнес Online».