Определились все участники второго раунда плей-офф ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершились последние матчи первого раунда плей-офф.
«Зауралье» в седьмом матче серии обыграло «Сокол», встреча завершилась со счётом 2:0.
«Спутник» сумел вырвать победу в заключительной встрече серии с «Ермаком», игра закончилась со счётом 4:3.
Таким образом, определись все пары второго раунда плей-офф.
«Торпедо» Усть-Каменогорск (1-е место в регулярном чемпионате) – «Динамо» Санкт-Петербург (12);
«СКА-Нева» (2) – «Рубин» (10);
«Сарыарка» (3) – «Зауралье» (8);
«Спутник» (4) – «Динамо» Балашиха (6).