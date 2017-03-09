Список травмированных игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала список травмированных хоккеистов по состоянию на 9 марта.
«Автомобилист»:
Гареев Артём;
Мегалинский Дмитрий;
Чистов Станислав.
«Адмирал»:
Бартулис Оскарс;
Глухов Николай;
Горшков Александр;
Мнацян Самвел;
Плотников Михаил;
Саболич Роберт;
Саюстов Дмитрий.
«Ак Барс»:
Григоренко Евгений;
Солодухин Вячеслав.
«Амур»:
Аликин Евгений;
Кацуба Станислав.
«Витязь»:
Кокшаров Юрий.
«Динамо» Мск:
Робинсон Мэт.
«Динамо» Р:
Пуяц Георгий;
Редлихс Микелис;
Саулиетис Каспарс.
«Йокерит»:
Мяки Томи.
«Куньлунь Ред Стар»:
Альшевский Станислав;
Пёйсти Эту;
Флёри Дамьен;
Энлунд Йонас.
«Металлург» Мг:
Вольски Войтек;
Металлург Нк:
Вихарев Денис.
«Нефтехимик»:
Бортников Игорь;
Брынцев Александр.
«Салават Юлаев»:
Майоров Максим;
Макаров Игорь;
Соин Сергей.
«Северсталь»:
Чернов Павел.
«Сибирь»:
Салак Александр.
«Слован»:
Вееденски Марек;
Дялога Марек;
Месарош Андрей;
Недорост Вацлав;
Смоленяк Радек.
«Торпедо»:
Галузин Владимир;
Даугавиньш Каспарс;
Курбатов Евгений;
Шуленин Дмитрий.
ХК «Сочи»:
Гребенщиков Святослав;
Игнатушкин Игорь;
Морозов Егор;
Падакин Павел;
Педан Руслан;
Хомицкий Вадим.
ЦСКА:
Скотт Грег.
«Югра»:
Гусев Сергей;
Курьянов Антон;
Шарыченков Александр.