Форвард «Питтсбурга» Сестито дисквалифицирован на четыре матча

Департамент по безопасности игроков НХЛ объявил о 4-матчевой дисквалификации нападающего «Питтсбург Пингвинз»по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (7:4).Американский хоккеист наказан за толчок на борт защитника «Джетс» Тобиаса Энстрема. Инцидент произошёл на 14-й минуте, Сестито получил большой штраф и удаление до конца игры. По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчёта его годовой зарплаты Сестито оштрафован на $ 12 777. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.