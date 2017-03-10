Джонсон, Наместников и Пакетт получили травмы в матче с «Миннесотой»

Три форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» были травмированы в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:1).В начале второго периода со льда ушёл, получивший травму колена в столкновении с форвардом «Уайлд» Заком Паризе. Россиянин покинул площадку с посторонней помощью. Также во втором периоде после удара в колено в исполнении Нино Нидеррайтера травму получил. Судьи не нашли нарушения правил в действиях швейцарца. В середине третьего периода в столкновении с тем же Нидеррайтером повреждение получил форвардВсе три игрока завершили матч досрочно. После игры главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер не сообщил каких-либо подробностей о сроках восстановления игроков.Видео доступны на официальном канале sportsnet на youtube: