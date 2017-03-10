«Вашингтон» уступил «Сан-Хосе», потерпев 2-е поражение кряду, россияне без очков

Действующий победитель Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» одержал домашнюю победу над лидером регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Команда из Калифорнии выиграла второй матч подряд и набирает очки в 10 матчах из последних 11. Столичная команда проиграла второй матч кряду.К 35-й минуте матча счёт был равный — 2:2. За хозяев забили Джо Торнтон и Джо Павелски. В составе гостей отличились Даниэль Винник и Бретт Коннолли. В оставшееся игровое время забивали исключительно «акулы» — два гола забил Логан Кутюр.