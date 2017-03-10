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175 лет назад 2016
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«Вашингтон» уступил «Сан-Хосе», потерпев 2-е поражение кряду, россияне без очков

10 марта 2017, пятница. 09:07. Хоккей
Действующий победитель Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» одержал домашнюю победу над лидером регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Команда из Калифорнии выиграла второй матч подряд и набирает очки в 10 матчах из последних 11. Столичная команда проиграла второй матч кряду.

К 35-й минуте матча счёт был равный — 2:2. За хозяев забили Джо Торнтон и Джо Павелски. В составе гостей отличились Даниэль Винник и Бретт Коннолли. В оставшееся игровое время забивали исключительно «акулы» — два гола забил Логан Кутюр.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2017, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 2 1:1, 2:1, 1:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Винник (Бигл, Уилсон) – 05:26 (5x5), 1:1 – Торнтон (Хансен, Мартин) – 08:43 (5x5), 2:1 – Павелски (Бёрнс, Торнтон) – 22:32 (5x5), 2:2 – Коннолли (Шаттенкирк) – 34:40 (5x5), 3:2 – Кутюр (Бёрнс, Марло) – 38:04 (5x4), 4:2 – Кутюр (Бёрнс, Павелски) – 48:05 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Сан-Хосе Шаркс
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