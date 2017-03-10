Врбата провёл свой 1000-й матч в НХЛ

Нападающий «Аризоны Койотс»принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».Это 1000-й матч 35-летнего чешского хоккеиста в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, в которых он набрал 602 (274+328) очка.В составе «Аризоны»/«Финикса» Врбата провёл 494 игры, за «Ванкувер Кэнакс» – 142, «Чикаго Блэкхоукс» – 122, «Колорадо Эвеланш» – 118, «Каролину Харрикейнз» – 106, «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 18. В 66 матчах текущего сезона на его счету 48 (15+33) очков.