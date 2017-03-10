Беттмэн: будущее «Аризоны» не связано с Глендэйлом

Комиссар НХЛпрокомментировал ситуацию с новой ареной «Аризоны Койотс» и её переездом из Глендэйла. Клуб планирует переехать из Глендэйла в связи с серией конфликтов с руководством города.«Мы не отказываемся от рынка Аризоны. Но хотим дать понять, что жизнеспособность и будущее этой команды на долгосрочную перспективу не связаны с Глендэйлом.У «Койотс» есть ряд вариантов с новой ареной, они будут их рассматривать. Так что никто не должен думать, что команда переезжает, если не считать отъезд из Глендэйла. Тем не менее пока они остаются там», – сообщил Беттмэн.