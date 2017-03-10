Крейчи: непросто возвращать игру после операции

Форвард «Бостон Брюинз»рассказал о возвращении после травмы.«После операции возвращать свою игру непросто. Но сейчас я чувствую себя действительно хорошо. Ко мне вернулась скорость, так что всё снова наладилось. Не думаю, что в октябре я бы решился попробовать такой же финт, как в моменте с первым голом в ворота «Детройта». Но в целом я чувствую себя отлично. Чувствую, что у меня прибавилась ещё одна скорость. В общем, продолжаю трудиться.Я знал, что игра придёт. Я через такое уже проходил. В прошлый раз было то же самое. Я стал чувствовать себя хорошо. Тогда был олимпийский год, так что на Олимпиаде мне было просто отлично, а по возвращении тоже неплохо. Так что я понимал, что не заиграю на полную мощь в октябре или ноябре. Но я счастлив, что теперь это так и можно просто сконцентрироваться на своей игре», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.