Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой назван форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравший 3 (2+1) очка в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).Второй звездой признан форвард «Калгари Флэймз», набравший 4 (1+3) очка в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:0).Первой звездой стал голкипер «Анахайм Дакс»сыгравший на ноль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (1:0) при 43 сейвах.