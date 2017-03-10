Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой назван форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:1).
Второй звездой признан форвард «Калгари Флэймз» Джон Годро, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:0).
Первой звездой стал голкипер «Анахайм Дакс» Джонатан Бернье, сыгравший на ноль в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (1:0) при 43 сейвах.
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