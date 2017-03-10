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Сборная России проведёт два матча в Челябинске в рамках Еврочелленджа

Сборная России проведёт два матча в Челябинске в рамках Еврочелленджа
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Национальная сборная России в рамках турнира «Еврочеллендж» проведёт два матча в Челябинске. Об этом информируетофициальный сайт Федерации хоккея России

Соперником российской национальной команды станет команда Франции. Матчи состоятся 13 и 15 апреля. Начало первой игры – 20:30, второй – 14:00 по местному времени. Также Федерация хоккея России сообщила, что информация по билетной программе будет объявлена дополнительно.

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