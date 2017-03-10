«Оттава» интересуется нападающим сборной Швейцарии Мозером

«Оттава Сенаторз» интересуется форвардом «Берна» и сборной Швейцарии, сообщает журналист The Hockey News Мюррей Пэм.Генменеджер «Сенаторз» Пьер Дорион в начале февраля был в Швейцарии, где просматривал игроков. Одним из них был уже подписавший контракт с клубом Крис ДиДоменико, а вторым – Мозер.В нынешнем сезоне в швейцарской лиге он набрал 34 (11+23) очка в 50 матчах. В сезоне-2013/14 хоккеист уже выступал в НХЛ за «Нэшвилл», набрав 2 (1+1) очка в 6 матчах. Главный тренер «Оттавы» Ги Буше и его помощник Марк Кроуфорд ранее работали в Швейцарии.