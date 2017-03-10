Вайсфельд: когда человек занимается не своим делом, возникают проблемы

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»порассуждал на тему конфликта с бывшим главным тренером команды Игорем Захаркиным.«У меня, конечно, очень много соображений на эту тему, но я бы отрезюмировал всю эту историю таким образом: каждый должен заниматься своим делом. А когда человек занимается не своим делом, то возникают такие проблемы, которые были у нас.Я очень сожалею, что так произошло. Откровенно говоря, у меня были совсем другие ожидания. Начнём с того, что все прекрасно знают: Захаркина в Уфу пригласил я. Причём мне это стоило очень больших усилий. Другой вопрос, что ожидания не оправдались.Сведберг? Мне очень понравилась фраза Захаркина, что Кореньков пришёл с «выкладками и таблицами». Какие выкладки, какие таблицы? Во-вторых, ко мне Кореньков не приходил. И в-третьих, всё было совсем по-другому. Игорь стоял в этом кабинете и объяснял мне, почему он хочет Сведберга. Почему? Я просто не хочу это озвучивать. Потому что это будет выглядеть как перепалка. Ответить Захаркину по этой истории со Сведбергом? Мне не хочется это обсуждать. Если я вам скажу, что буду следующим президентом США, то это будет из этой же сферы. Это просто неправда, и всё было не так. Я не хочу вступать в эту дискуссию. Вообще я думаю, что многие вещи, которые он говорит, по меньшей мере некорректны, – цитирует функционера «БИЗНЕС Online».