ДиДоменико дебютировал в НХЛ почти через 10 лет после драфта

Нападающий «Оттавы Сенаторз»принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ c «Аризоной Койотс» (3:2 ОТ).28-летний форвард, заблокировавший один бросок и заработавший 4 минуты штрафа при показателе полезности «+1» за 6 минут и 55 секунд на площадке, дебютировал в лиге почти через 10 лет после драфта. В 2007 году «Торонто Мэйпл Лифс» выбрал ДиДоменико в шестом раунде под общим 164-м номером. Последние пять сезонов форвард провёл в Европе. В Северную Америку он вернулся в конце февраля, уйдя из швейцарского клуба «Лангнау».