Экс-министр РФ по налогам и сборам Букаев вошёл в состав правления «СЮ»

В состав правления «Салавата Юлаева» вошёл генеральный директор компании «Роснефтегаз» Геннадий Букаев. Об этом информирует «Независимая Уральская газета». Экс-министр по налогам и сборам РФ был помощником у трёх премьер-министров – Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова и Владимира Путина.
Букаев был советником главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова по общим вопросам. Новый член правления «Салавата Юлаева» также возглавлял службу внутреннего аудита «Роснефти». В мае 2016 года 69-летний специалист возглавил «Роснефтегаз».
Ранее Владимир Нагорный стал президентом «Салавата Юлаева», а генеральный менеджер команды Леонид Вайсфельд вошёл в состав правления.