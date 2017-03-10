Проворов: все во «Флайерз» понимают, что боремся за плей-офф

Защитник «Филадельфии Флайерз»поделился эмоциями от дебютного сезона в НХЛ.«Год проходит довольно неплохо для меня. Первые 15 или 20 игр я только входил в новые условия, искал свою игру и привыкал к лиге. После этого уже действовал на своём уровне и чувствовал себя лучше с каждым днём. Самым сложным при переходе из юниорского хоккея в профессиональный было то, что в НХЛ, безусловно, совсем другие скорости. Все играют значительно быстрее. Иногда в НХЛ надо попросту вынести шайбу из зоны или избавиться от неё другими способами. На таком уровне надо стараться извлекать максимальную выгоду из каждого эпизода».Мне помогает то, что получаю большое количество игрового времени. Главный тренер доверяет мне выходить на лёд в равных составах, в большинстве и в меньшинстве. Для любого игрока такая ситуация идёт только на пользу. «Филадельфии» предстоит важнейший отрезок сезона. Если мы будем играть в свою игру, то всё у нас получится. Будем бороться в каждом матче и стремиться к победе. Все в команде прекрасно понимают, что мы активно боремся за попадание в плей-офф, поэтому, по сути, дополнительно не надо ничего говорить. Я убеждён, что каждый игрок отдаст все силы для того, чтобы удачно провести заключительную часть регулярного чемпионата.Одним из самых запоминающихся моментов в мой первый сезон в НХЛ, безусловно, стало участие в «стадионной серии» в Питтсбурге. У меня осталась масса впечатлений от этого мероприятия. Если честно, даже сложно подобрать слова, чтобы описать эмоции, которые я испытал в том матче. Конечно, в юниорских лигах такого нет. На огромном стадионе собралось практически 70 000 зрителей. Это было что-то незабываемое! Ещё могу вспомнить отрезок, когда «Филадельфия» выиграла 10 матчей подряд в конце ноября и первой половине декабря. Это было тоже очень круто. Ну и, конечно, запомнилась игра с «Чикаго», когда я в одной смене сумел забросить две шайбы. Было неплохо, почаще бы так», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.