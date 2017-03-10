Р. Миллер: с йогой связана большая часть моих упражнений в тренажёрном зале

Голкипер «Ванкувер Кэнакс»рассказал, что каждое лето занимается йогой, что помогает ему восстановиться после сезона.«В жизни я не хотел бы, чтобы мои плечи работали так, как в игре. Иначе у меня будут проблемы с шеей. Йога строится на тех движениях, которые в течение сезона приходится ограничивать. С йогой связана большая часть моих упражнений в тренажёрном зале. Что-то делаешь с дополнительным весом, работаешь над балансом. Всё взаимосвязано. Тренировки стали более функциональными.Раньше всё сводилось к тому, чтобы набрать мышечную массу, стать сильнее. Сейчас больше внимания уделяют балансу, выбору стойки, подготовке тела к нагрузкам и определённым движениям. Раньше только спрашивали, сколько раз нужно присесть, сколько раз прокачать пресс. Сейчас всё контролируется, кислород нужен для всего», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.