Детский тренер Капризова: Кирилл проигрывать не любил, терпеть не мог

Детский тренер Кирилла Капризова Андрей Лучанский рассказал о своём воспитаннике.
«Какая-то целеустремлённость в Капризове проявлялась уже в очень раннем возрасте, и с годами она только развивалась. Ещё отмечу недетскую ответственность за свою игру, за команду, за результат. На Кирилла всегда можно было положиться. Проигрывать не любил, терпеть не мог.
Для Кирилла, как и для любого спортсмена, наверное, очень важно, чтобы тренер доверял. У него с этим пока складывается – доверие есть, и он стремится его оправдать. Дай бог, чтобы так и дальше продолжалось. Доверие распространяется и на ошибки. Ведь, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. И если бы Кирилла, как многих молодых, после первой же ошибки в наказание посадили на лавку, может быть, и не было бы того взлёта, который мы наблюдаем. Появился бы мандраж, зажатость. Так что спасибо тренерам. Ведь посмотрите, сколько талантов теряется как раз на переходе из молодежного хоккея во взрослый. Это ключевой момент. В Новокузнецке сложился дружный, профессиональный коллектив. В «Металлурге» много лет стоит задача попасть в плей-офф, но пока её не могут добиться. И эта ситуация, как ни странно, помогает молодым игрокам получить практику на высоком уровне и громко заявить о себе. В особенности в концовках чемпионата начинают выпускать пацанов. И это получается.
На различных турнирах всякие бывали ситуации, иногда в какой-то момент я переводил его в защиту, и он прекрасно отрабатывал. Со всех турниров, где мы играли, а мы проехали всю Сибирь и половину страны, Кирилл Капризов получал какой-то индивидуальный приз – «Лучший бомбардир» или «Лучший нападающий». Он мог забить решающий гол. Даже на последней секунде приносил команде победу. Всегда боролся до финальной сирены. С учителями работали вместе, в тесном контакте. Кирилл учился нормально, увлечённость хоккеем не мешала постигать науки
Даже когда, играя в новокузнецком «Металлурге», он попал в одно звено с иностранцами, быстро находил с ними общий язык, не владея английским языком. И это помогает ему на льду», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.