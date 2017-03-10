ДеБур: cпецбригады выиграли для нас матч с «Сан-Хосе»

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс»прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).«Это была игра с участием двух хороших команд. Спецбригады выиграли для нас этот матч. В последнее время они делали это не так часто, так что это приятно. И парни, и тренеры работали над большинством и меньшинством. Приятно получить вознаграждение.Мне очень понравился Янник Хансен. У него есть энергия, скорость, он действительно помогает нам убивать меньшинство. Хансен очень хорошо поладит с Джо Торнтоном и Джо Павелски. Он действительно поможет нам», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.